Conoce a Valentina Fernández, la hija de 'El Potrillo' que debuta en la música ¿Para pagar sus estudios?: FOTO

View this post on Instagram

Hemos aprendido grandes lecciones este au00f1o sobre el valor de la amistad, la familia y de las tradiciones que nos unen. Gracias a mis 3 u00e1ngeles por unirse conmigo para compartir esta canciu00f3n con ustedes. De mi familia para las suyas. #BlancaNavidadAF u201cBlanca Navidadu201d ft. Amu00e9rica, Camila y Valentina. 12 de Noviembre - 7 PM (MX)