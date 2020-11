“Baila esta cumbia”: Conoce el reciente álbum de Ángela Aguilar, en el cual rinde tributo a Selena

View this post on Instagram

ud83dudc9cud83cudfa4ud83dudc96u201cNo Me Queda Mu00e1s u201d que contarles que estoy su00faper emocionada de poder compartir con ustedes mi nuevo proyecto. Es un homenaje y tributo a u0040selenaqofficial . En mi disco pasado #PrimeroSoyMexicanau201d tuve la oportunidad de homenajear a las grandes mujeres de la mu00fasica Mexicana. Este EP lo presento como homenaje y en agradecimiento a Selena. Con admiraciu00f3n a una mujer Mexico/Americana que expresaba su amor por la mu00fasica y el escenario a travu00e9s de bailes y canciones junto a su familia. Quisiera poder llevar su mu00fasica a mu00e1s niu00f1as que no tuvieron la oportunidad de escucharla. Mi disco #BailaEstaCumbia estaru00e1 disponible en todas las plataformas digitales el 31 de Enero. #BailaEstaCumbia ud83dudc96ud83cudfa4ud83dudc9c