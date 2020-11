¡Angélica Vale de festejo! Así celebra su cumpleaños número 45: VIDEO

A pesar de los tiempos adversos que representa la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, esto no ha frenado ni frenará el júbilo de cumplir años, y este es precisamente el caso de Angélica Vale, quien se encuentra de festejo por su cumpleaños este 11 de noviembre.

La famosa hija de Angélica María y el comediante Raúl Vale, se encuentra en Miami, ahí pasará su cumpleaños número 45. Así lo ha confirmado en exclusiva durante una entrevista para el programa Aquí Contigo con Luis Magaña y la conductora Ivonne Chávez.

Fue durante un enlace vía remota, que los conductores del matutino en El Heraldo Televisión pusieron Las mañanitas para festejar a la actriz, comediante, y cantante mexicana, quien confesó que su cumpleaños lo pasará trabajando.

En este sentido, la famosa aseguró que el pasar su cumpleaños de esta manera le hace sentir y confiar en que el resto del año tendrá mucho trabajo, además aseguró que esta no es la primera vez que le toca festejar sola.

En este sentido, refiriéndose a sus pequeños, la protagonista de La fea más bella, aseguró que el pasar la cuarentena a lado de sus hijos ha sido todo un proceso de aprendizaje.

En este sentido, refirió que le ha costado trabajo adaptarse a los esquemas de la nueva normalidad con respecto a las clases en línea, ya que en ocasiones las tareas pueden ser abrumadoras cuando se combinan con el trabajo de los padres.

Firmé para ser mamá y no maestra (entre risas), me costó mucho trabajo, pero cada vez mis hijos son más independientes y los he dejado que crezcan más al lado de sus maestros como debe de ser, además que el trabajo me lleva a estar en otras cosas", confesó.