OyePablo: Danna Paola al fin encuentra al joven que inspiró la canción

Danna Paola sorprendió a todos en la entrega de premios de la revista GQ al afirmar que encontró al joven que inspiró una de sus canciones más exitosas, #OyePablo.

La respuesta de los fans no se hizo esperar y las redes sociales enloquecieron con la noticia. La cantante asistió a la entrega de premios al ser galardonada como Cantante Latina, dónde aprovecho para dar un mensaje inspirador y después regresar al micrófono para hablar acerca de la aparición.

Enfundada en un vestido negro, usando cubrebocas y con el cabello recogido, Danna Paola subió al escenario para hablar de sus logros y recibir el premio que ganó.

La canción #OyePablo se estrenó el 29 de agosto de 2019, como segundo sencillo de su primer álbum re-editado Sie7e +.

Danna declaró que la letra de la canción surgió de una historia real cuando conoció a un chico en España al que dejó ir, en una entrevista con el programa Ventaneando comentó que fue en febrero de 2018 cuando pasó la situación con Pablo en Gran vía, "a las 8 de la noche, yo iba al dentista, y literal me detuvo sobre la calle para decirme estás súper guapa y no te puedo dejar ir".

La actriz contó que luego de verlo pensó que era muy guapo, él se presentó, le dijo que era español y vivía en Londres.

Fue entonces que Danna Paola decidió darle su número de teléfono pero se equivocó.

"Fue una secuencia literal de película romántica y cuando le di mi teléfono yo apenas me acababa de mudar y no me lo sabía muy bien y no me marcó, nos quedamos embobados, le dije ya me voy porque voy tarde, y a los tres minutos me di cuenta que se lo había dado mal. Me regresé al sitio, lo empecé a buscar, le empecé a gritar: "Pablo, Pablo" y Pablo ya no estaba".