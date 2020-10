Nosotros el día de mañana nos vamos, pero el legado que dejamos es eterno: Érika Ender

View this post on Instagram

La Felicidad... En la vida aprendiu0301 un secreto maravilloso... La felicidad NO es una buu0301squeda, NO es una consecuencia... Es una ACTITUD... Una OPCIOu0301N, una DECISIOu0301N. Yo soy feliz porque decido ser feliz! No porque no tenga problemas, obstau0301culos, golpes, tristezas, dolores o inconvenientes... Sino porque NO dejo que nada de eso me victimice... Dejo que me ensenu0303e. Porque a diario decido, desde que abro los ojos, ver lo bueno de todo... Ver y agradecer las bendiciones que, si realmente pones en la balanza las cosas, te das cuenta de que es mucho mau0301s lo que tienes a favor que lo que tienes en contra. Y te darau0301s cuenta de lo mucho que los seres humanos son capaces de quejarse, molestarse, estresarse y juzgarse y encontrar problemas con facilidad, en lugar de agradecer, bendecir, aceptar, fluir y vivir con la mejor cara e intenciou0301n posible. La vida pasa, con lo bueno y lo malo... Nosotros decidimos con queu0301 anteojos la vemos y desde queu0301 au0301ngulo... Cuando decidimos verla desde el bien, el crecimiento, el aprendizaje y la luz... Ella se encarga solita de llenarnos de mau0301s motivos para agradecer... #ErikaEnder