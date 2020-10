¿Ahahí cobró por su boda? Habría ganado más que Angélica Rivera; te decimos la cifra

Anahí contrajo matrimonio con el ahora Senador de la República, y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello en 2015, en una ceremonia religiosa celebrada en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; un evento que múltiples medios replicaron tanto en las pantallas de televisión cono en imágenes impresas.

Sin embargo, desde antes que se concretara el enlace, ya eran fuertes los rumores que había en la prensa, en torno a que la pareja que conformaban Anahí y Manuel Velasco era una simulación y su matrimonio solo un acuerdo comercial más, al puro estilo de las viejas prácticas políticas en donde se vieron diversos matrimonios acordados entre expolíticos y actrices. El ejemplo más próximo lo conformaron Angélica Rivera y su esexposo Enrique Peña Nieto.

Cinco años después de su fastuosa boda, y con dos niños de por medio, ha salido a la luz un dato relevante en esta mediática relación, y que daría veracidad a las teorías entorno al acuerdo comercial que habrían contraído Manuel Velasco y Anahí para volver una realidad su matrimonio. Este dato es la cifra que ganaría la actriz y cantante por representar el papel de esposa del político chiapaneco.

Una unión a conveniencia

De acuerdo con una publicación reciente en la revista People en Español, el medio reveló los nexos que Manuel Velasco Coello tendría con el narcotráfico y citó una cifra que presuntamente el ahora Senador de la República habría desviado del presupuesto público; aproximadamente 685 millones de pesos, que además se especula pudo haber sido la cifra que dio en pago a la actriz Anahí por mantener un matrimonio con él.

Noticias Relacionadas RBD: Esta es la RAZÓN por la que Alfonso Herrera ni Dulce María estarán en el reencuentro

Fuentes de la prensa de espectáculos revelarían que el acuerdo entre Anahí y Manuel Velasco Coello abarcaría únicamente el tiempo que permaneciera el político en la gubernatura (periodo 2012-2018) sin embargo, ese lapso ya venció hace dos años, y la actriz al parecer ya quiere terminar la relación. ¿La razón? Los vínculos que mantendría Velasco Coello con el crimen organizado, y que le harían temer por su vida al a joven actriz.

De acuerdo a un polémico reportaje transmitido en el programa Chisme no Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se aseguraba que Manuel Velasco mantendría amenazada a Anahí para que no dejara su matrimonio pese a que el convenio habría caducado ya, y esta sería la razón por la que la ex RBD continúa en el papel de esposa del Senador.