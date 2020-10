"Yo lo vi morir": Carmen Salinas revela las tragedias que han marcado su vida

View this post on Instagram

Enero de 1972 como el 8 de Enero me encontraba en Colima preparu00e1ndome para filmar la gran Pelu00edcula EL RINCu00d3N DE LAS VIRGENES el 31 de Dic. De 1971 acababa de sepultar a mi mamacita CARMEN LOZANO VIRAMONTES QUE EN GLORIA ESTE. CS.