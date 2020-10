Vocalista de Nikki Clan regresa...¡Ahora en TikTOK!

"¡Nooo, no me digas que nooo, nooo!" era una de las estrofas más coreadas de la música en español por allá del lejano inicio del nuevo milenio, o sea el 2000 y pertenecía a la banda de pop-rock Nikki Clan, cuyos integrantes eran de Mexicali, Baja California y se convirtieron en todo un fenómeno juvenil.

Y es que con canciones como Mírame, Corazón abierto, Niñas mal y el clásico No me digas que no, eran las letras de moda, letras de novedad para la pareja o el pareje que querían dedicar alguna canción que ligeramente se escapara del pop (aunque no mucho, ¿eh?) para los únicos y diferentes de aquella época.

Se suma a la euforia de Tiktok

Hoy a la distancia, su vocalista Yadira Gianola y quien formó parte del proyecto hasta el 2008, pues decidió dedicarse a la televisión y a pesar de eso había logrado estar fuera del ojo público. Sin embargo quizá por aburrimiento durante el encierro o por simple gusto, ha ido ganándose su lugar en las redes sociales, justo ahora sumándose a la euforia del Tiktok.

Ahora, a pesar del paso de los años, podemos decir que luce mucho más bella y que a sus 37 años ha dejado atrás su imagen adolescente y vaya que la sobriedad y seriedad le sientan muuy bien.

Guapa, talentosa y con una gemela

Es más, algunos internautas ya ni la recordaban y le dieron follow por el puro gusto de verle su expresiva cara y cuerpo más tonificado que el de cualquier veinteañera en confinamiento.

Gianola ahora ya no tiene el cabello oscuro, más bien rubio y le ayuda a resaltar muy bien sus facciones y grandes ojos verdes, pero lo que ha causado más escándalo es que ahora tiene 3 hijos y una hermana gemela que pocos conocían.

Las dos hermanas trabajan en los medios de comunicación: La ex vocalista de Nikki clan conduce un programa local de Mexicali y su gemela trabaja en Fox Sports.