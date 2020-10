Lizbeth Rodríguez está de luto, cuelga moño negro en sus redes sociales ¿Qué paso?

Si eres seguidor de Lizbeth Rodríguez, seguramente te has dado cuenta que en sus diversas redes sociales la ex chica Badabun, ha colgado un moño negro en señal de luto, sin embargo, la influencer no ha dado mayor declaración sobre el motivo de éste.

Aunque la influencer no ha ahondado en el luto que la embarga, compartió por medio de sus historias una fotografía de una mujer con un sentido mensaje, en el que aseguró que la iba a extrañar.

“En el cielo serán felices con tu sonrisa y tus galletitas” escribió Lizbeth en sus historias.

¿Quién es?

Aunque no se saben más detalles sobre la identidad de la mujer que falleció y que Lizbeth lamenta su partida, la influencer musicalizó su historia con el tema de “Ángel” de la cantante canadiense Sarah McLachlan.

En la imagen que Lizbeth compartió en sus historias aparece una mujer de cabello corto y lentes y con una enorme sonrisa.

Una amiga de la youtuber aseguró que la chica que falleció se trata de una compañera de trabajo de Lizbeth Rodríguez, que fungía como su editora de videos.

Lizbeth participa en reality show de terror

Aunque Lizbeth atraviesa por un difícil momento personal, así mismo la influencer se encuentra muy feliz pues participará en un reality show muy especial.

Se trata del primer programa de este tipo pero de terror,hasta el momento no ha revelado más detalles de su participación en este proyecto, se espera que en los próximos días ,a influencer nos comparta más detalles en sus redes sociales.