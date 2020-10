Exatlón México: Concursante lanza POLÉMICA declaración, ¿el reality está alterado?

La polémica en Exatlón México continúa, pues Patrick Alexandre Loliger, integrante del equipo “Titanes” reveló que el popular reality podría estar alterado.

El atleta ofreció una entrevista para el programa radiofónico “Fórmula Espectacular” en la que defendió a sus compañeros de equipo. Al tiempo, afirmó que ni Patricio Araujo ni Heliud son “altaneros” como la gente lo ha llegado a decir.

Sin embargo, Loliger fue contundente y afirmó que el equipo rojo presenta comportamientos antideportivos, pero el equipo azul también hace este tipo de acciones, pero señaló que estas escenas no salen en la televisión.

Yo sí era como el que calmaba y el equipo azul sí me escuchaba. Realmente es mucho lo que se percibe porque también los azules de repente, se comportan igual, nosotros también, yo no te puedo decir que nada más ellos, y que yo no, yo también, pero siento que yo tal vez tengo la cabeza más fría, entiendo más la parte de cuando la otra persona también se enoja”.