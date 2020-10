Benny Ibarra, joven por convicción

Con 38 años de carrera, haciendo música, cantando y actuando, Benny Ibarra considera que la clave está en mantener un espíritu joven, que le permita disfrutar de cada aspecto de la vida con la inocencia de un niño. Una idea que aprendió de su padre, quien tiene la energía del rock de los 70 en la sangre, mezclada con la sabiduría de los años.

“Mi padre es una combinación de un hombre sabio como ‘Gandalf’, mezclada con la energía de Harry Potter. Me gustaría llegar a su edad como él y mi abuelo, que a sus 98 años seguía como loco con la mente clarísima. Ellos decidieron seguir su vida siendo jóvenes por dentro y el arte es importante para lograrlo. Todos debemos ser artistas, aunque canten feo o tengan dos pies izquierdos, no se debe perder a ese artista con el que nacemos”, comentó el intérprete.

Lamentó que con el paso de los años, las personas olviden los talentos y se “domestiquen”, pierdan la capacidad de asombro y la magia que mantiene la jovialidad, la cual considera es la mejor forma de vivir.

Benny inició su carrera como cantante cuando tenía 11 años, al debutar en el grupo Timbiriche, hace unas semanas cumplió 50 y debido a que sigue la filosofía de sus padres, jamás ha pensado en tirar la toalla.

“Tengo la suerte de hacer distintas disciplinas y me llenan diferentes músculos creativos, si me aburro de la música, aparece el teatro, las películas o el grupo, y ahí me gusta estar porque delego responsabilidades, lo cual es delicioso, cuando estoy hasta el gorro de mis compañeros sigo mi camino en solitario”, afirmó el cantante de “Cielo”.

Aceptó que hay momentos en los que reflexiona en que lleva muchos años en el medio y no sabe por dónde, pero gracias a esos ejemplos de vida que tiene en casa, siempre sigue adelante.

Rodeado de mujeres

Desde su casa, Benny creció rodeado de mujeres, al entrar a Timbiriche, sólo tenía un compañero, el resto eran mujeres. Al dejar el grupo entró a una escuela donde sólo había 30 hombres y 200 compañeras. Después conoció a Celina del Villar y se casó con ella, con quien tuvo una hija y un hijo, por eso considera que las mujeres influyen en todas sus decisiones y expresiones artísticas, porque hasta sus temas más famosos fueron escritos por colegas.

Por eso, se siente altamente comprometido y halagado por poder compartir escenario con María León y Paty Cantú en el autoconcierto que ofrecerán la noche de este jueves en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Son dos de las mujeres que más admiro en la industria, porque han sabido defender su proyecto, se independizaron del grupo que tenían, buscaron su propio camino y están firmes con la propuesta artística que dan sin perder su feminidad y belleza, y con una gran capacidad para componer. Eso es de admirarse, porque es una carrera difícil”, detalló.

Serie de Timbiriche, en espera

Con las bioseries de moda, Ibarra no descarta contar la historia de Timbiriche, sin embargo actualmente él y sus compañeros tienen otras prioridades, por lo que no planean hacer algo en conjunto en los próximos cinco años.

“Es algo que está en el itinerario, ya hicimos una película hace 10 años. Cuando nos volvamos a juntar, analizaremos las opciones de la serie, honestamente no queremos hacerlo ahorita que la banda no está reunida, queremos lanzarla, que sea un gran éxito y luego irnos de gira”, detalló.

Por ahora, trabaja en su faceta como solista, coleccionando nuevos temas para su próximo disco, el cual verá la luz hasta que la pandemia del coronavirus esté controlada, ya que no ha lanzado un disco en solitario desde hace 10 años y quiere apapacharlo como se merece.

Sobre el artista

*Su abuelo Luis de Llano Palmer fue pionero de la radio y televisión en México.

*Benny es hijo de Julissa, una de las actrices y productoras más reconocidas del país.

*Es fan de las películas de “Harry Potter”, las cuales disfrutaba más cuando sus hijos eran pequeños.

*En esta cuarentena Benny fue de los artistas más activos, dio varios conciertos vía streaming y clases.

*2008 se lanzó “Timbiriche: La misma piedra”, un documental dirigido por Carlos Marcovich.

*11 años tenía cuando salió en la película “Novia, esposa y amante”.

*1985 dejó Timbiriche y en su lugar entró Eduardo Capetillo.

Por PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

rcb