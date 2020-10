¿Eres tú Shakira? Así lucía hace 25 años cuando estrenó Pies Descalzos: FOTOS

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la cantante colombiana que ha conquistado al mundo con sus canciones y también el corazón del futbolista Gerard Piqué. Debutó con su disco Pies Descalzos, que acaba de cumplir 25 años de su lanzamiento oficial, y su apariencia era muy distinta a lo que vemos ahora.

Todos vamos cambiando nuestra apariencia con el paso de los años, pero los artistas están en el ojo de todos y es más evidente los cambios que van haciendo a su look y estilo, Shakira inició su carrera con una abundante melena oscura y un aspecto más relajado.

También su figura era distinta, y aunque nunca fue una chica con sobrepeso, es evidente que la cantante ha bajado algunos kilos desde aquellos días.

El disco de Pies descalzos posicionó a la colombiana como una de las favoritas, con sencillos como ¿Dónde estás corazón?, Estoy aquí, Antología y Se quiere, se mata, Shakira no sólo mostró letras que se han vuelto íconos del pop en español, también se mostró como una chica sencilla y de aspecto "rockero".

Shakira y su cambio e imagen

Si bien su cambio de imagen no fue repentino, pues la vimos transformarse, sí es sorprendente como pasó de ser una chica de pelo negro a una rubia de figura más estilizada.

Además, muchas han criticado a Shakira al considerar que las letras de sus canciones también han sufrido cambios extremos, al pasar de ser temas con mensajes de crítica social, a melodías más sencillas.

Sin duda la colombiana es una mujer que no le tiene miedo a los cambios físicos, ha llevado su melena de negro a rubio y pelirrojo, también en su look ha experimentado y probado diversos atuendos. A sus 43 años sigue siendo versátil y aunque lleva un tiempo sin un cambio extremo, no nos sorprendería que de pronto volviera a la cabellera que la vio debutar.