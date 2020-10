Después de triunfar en la competencia, exintegrante de EXATLÓN vuelve con POLÉMICA publicación: FOTO

View this post on Instagram

No importa los obstu00e1culos que la vida te ponga en frente, no importa cuantas veces te derriben, no importa cuan cuesta arriba se ponga tu camino, no importa que tan grande sea tu oponente, nunca pero nunca quites la vista de tu objetivo. En esa ocasiu00f3n estaba ante el gran @danielcorralmx que honor poder decir algu00fan du00eda, me enfrentu00e9 siempre a los mejores ud83dude4cud83cudffdud83dudd25#atleta #martialarts #gymnastics #life #love #warriors