Wendolee Ayala confiesa cuánto ganó en "La Academia" y en qué gastó su fortuna: VIDEO

Wendolee Ayala, exparticipante del exitoso reality show La Academia, habló recientemente sobre su paso por la primera generación del programa musical, acerca de su carrera artística y reveló además la cantidad de dinero que ganó por sus conciertos, así como la cifra que le pagó TV Azteca por su participación.

Fue en el 2002 cuando La Academia recibió a la primer generación de estudiantes que participaron en el reality musical, cuyo objetivo era formar a alumnos profesionalmente para que se desempeñaran como cantantes. Fueron 12 las generaciones de académicos que egresaron del reality, cuya última emisión fue en febrero de 2020.

Una de las egresadas de esta primera generación fue Wendolee Ayala, quien 18 años después narró cómo su vida tomó otra dirección alejada de su carrera musical, y habló sobre el destino que dio a la fortuna que logró ganar tras su paso por ella reality show.

Los momentos de gloria de Wendolee

Wendolee Ayala vive actualmente en Estados Unidos, ahí emprendió el pasatiempo de blogger y creó en su canal de YouTube el grupo "Gordibuenas fit club", desde el cual comparte mensajes de salud y motivacionales para mujeres con estas características.

Fue precisamente en su canal, en donde Wendolee Ayala decidió hablar de algo distinto y aprovechó su espacio para revelar aspectos muy personales que vivió durante su paso, así como tiempo después, por el reality show La Academia, de TV Azteca.

“Me puse a investigar, a sacar números, estados de cuenta, declaraciones de impuestos y me fui para atrás, fue un impacto muy feo saber la cantidad de dinero que había hecho y en qué me lo gasté”, expresó la exacadémica durante la intervención en su canal.

En la grabación la joven aseguró que no está orgullosa de lo que hizo con sus ganancias, pues está segura que pudo haber hecho algo mejor. Con su dinero: “Hicimos una gira que duró un año y medio, 80 conciertos y otros tantos con otras giras. A mí me pagaban por show alrededor de 10 mil pesos, o sea que si hacemos la suma de esto hice alrededor de 800 mil pesos, pero aparte nos pagaban participaciones especiales, regalías cada vez que salíamos en la televisión,” detalló la youtuber.

Una fortuna que se diluyó

La exintegrante de la primera generación de La Academia continuó explicando en su video las millonarias sumas de dinero que percibió en aquella época: "Recibí un cheque como por 300 mil, ya llevaba arribita del millón, además nos dieron un coche, nos dieron como 20 mil pesos en vales de gigante, una tienda que antes existía, y nos dieron todavía 50 mil pesos del Banco Bital, ya estamos hablando de una sumita como de un millón de pesos, millón y medio”, refirió.

De acuerdo con lo declarado en en la grabación, Wendolee Ayala se sorprendió al recordar todo el dinero que ganó gracias a La Academia, cifra que no supo manejar y “se me fue de las manos, no tenía ni conocimiento de cómo gastar el dinero, abrí una cuenta en donde me cobraban un chorro de intereses, por uso de cuenta, eran cosas bien mensas, la verdad, estaba niña, tenía 20 años, era la primera vez que veía este dinero, uno se vuelve loco,” explicó a sus seguidores.

Gran cantidad de ese dinero “me lo comí”, señaló Wendolee, pero aclaró que no todo “el millón y medio (…) lo gocé, me fui de viaje, ni al extranjero, me fui a Mazatlán, pero me llevé a mi mamá. Puras mensadas, ropa, maquillaje, restaurantes, fiestas, mi mamá me decía: ‘Hija gástatelo, pásatela bien’ y yo de obediente”, destacó, con su peculiar sentido del humor. Finalmente Ayala recomendó a sus seguidores cuidar su dinero y vigilar sus finanzas para que de esta forma no cometan los mismos errores que ella.