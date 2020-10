Sin trabajo y a dos semanas de dar a luz conductora decide dedicarse a esto para sobrevivir

View this post on Instagram

Hace unos diu0301as pensaba : que coraje que mi cumpleanu0303os estuviera en medio de una pandemia y que no iba a poder festejar . Que equivocada estaba . Tengo todo lo que he pedido en la vida , SALUD , tengo un techo donde dormir , tengo comida en mi casa , AMOR de mi esposo y mi familia , una nueva vida dentro de mi, y mucha gente que me mando mensaje para felicitarme y mandarme sus mejores deseos . Queu0301 mau0301s puedo pedir ? . NADAA. Asiu0301 que a disfrutar , que vida solo hay una y que el tiempo no se detiene . HAPPY CORONA BIRTHDAY TO ME ud83cudf88ud83eudd30ud83cudffbud83cudf8aud83cudf89ud83dude00ud83cudf7e