Galilea Montijo sí sabe dónde está Roma; asegura que vivió en Italia: VIDEO

La conductora del matutino Hoy, Galilea Montijo, es una de las consentidas del público mexicano. Su carisma la ha mantenido por muchos años en la pantalla, aunque asegura en el algún momento de su carrera vivió en Italia debido a las dudas que tenía sobre su vida profesional. Además, afirmó ante los reporteros que sí sabe dónde está Roma.

En una entrevista con diversos medios, Montijo habló de su vida profesional, y de la integración de sus compañeros al programa matutino, también comentó que en algún momento de su vida, cuando iniciaba su carrera vivió en Italia.

"Nunca le he dicho que no a mis jefes (...) en 25 años que tengo en esto nunca he parado, solamente paré un año. Y fue el año que me fui a vivir a Italia, porque aunque no lo crean, sí sé dónde está Roma”, afirmó.