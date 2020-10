Acapulco Shore: Fernanda revela que ha recibido amenazas por otra integrante del reality show

A tan solo una semana del final de la séptima temporada de Acapulco Shore, los pleitos entre las integrantes de esta temporada no se han olvidado a pesar de que las vacaciones en Mazatlán se grabaron en el mes de febrero, mucho antes de que la pandemia del coronavirus llegara a nuestro país.

Una de las peleas más polémicas de esta temporada fue la que protagonizaron Fer Moreno y Diana Chiquete en contra de Isa quien llegó a la casa de Acapulco Shore como invitada de Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro”.

En los dos últimos capítulos la pelea entre Isa y Diana Chiquete fue el momento protagónico, sin embargo, quien organizó dicho desencuentro fue Fer Moreno quien al final fue descubierta por sus compañeros quienes la corrieron de la casa.

Recientemente Fer Moreno reveló que Isa sigue enganchada con dicha pelea pues constantemente recibe amenazas e insultos por parte de la amiga de “Potro” desde otros celulares pues a ella la tiene bloqueada.

Razón por la que Fer pidió a sus seguidores que a su vez le pidan a Isa ya la deje de molestar y que “supere” lo sucedido en Acapulco Shore.

Y es que de acuerdo con Isa, ella no tenía ningún problema con la nueva integrante de Acapulco Shore hasta que vio la transmisión de esta nueva temporada se dio cuenta todo lo que Fer Moreno dijo sobre ella.

Durante su entrevista con Ricardo Escareño para Vaya Vaya, Diana Chiquete relató cómo comenzó la pelea con la amiga de Potro, pues revela que fue Isa la que inició todo el problema al comenzar a insultarla.

Tras los insultos, Diana ya no aguantó más y se defendió al lanzarle un poco de la bebida que estaba tomando, y fue ahí cuando Isa se le fue a los golpes, pero no contaba con la preparación física de Chiquete quien al sentir a la amiga de Potro cerca, le volteó la jugada haciendo que ésta terminara en el suelo y recibiera fuertes golpes.

“Le azoté la cabeza en el suelo, terminamos de pelear, pasó lo que tenía que pasar y a los días yo me sentí tan mal por ese golpe, y no es que me esté haciendo la mustia, sino que es un golpe en la cabeza obviamente la puedes dañar” dijo Diana