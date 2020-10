Reto Viral: ¿Qué cocinó Alejandro Speitzer? Sin camisa así fue como preparó esta rica receta

Sin duda alguna Alejandro Speitzer ha ganado gran popularidad en los últimos años debido a su drástico cambio y es que de ser un tierno niño se convirtió en un hombre seductor, no por nada se robó el corazón de la española más codiciada en estos momentos, Ester Exposito.

Y es que además de un gran talento, actoral y como cantante, Alejandro Speitzer se ha caracterizado por su bien formado cuerpo pues la musculatura que el joven actor tiene es uno de los atractivos visuales que más le agradecen sus seguidores.

En redes sociales ha circulado un video en el que el actor da muestra de lo bueno que es en la cocina, una cosa más para integrar en su lista de virtudes.

Sin embargo, lo que llama la atención en los comentarios de dicho video es que la mayoría de las personas no se concentran al ver a Alejandro (así pues no le gustan los diminutivos) Speitzer preparar una deliciosa receta sin camisa.

"Lo he visto 10 veces y aún no sé qué plato preparó", "ni siquiera le puse atención por estar viendo a este niño tan hermoso", "no entendí la receta, es difícil concentrarse"... Estos son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en dicha publicación