Odalys Ramírez presume CUERPAZO; pero ¿ya necesita retoques estéticos?: FOTO

Gracias @africamsafaripuebla por una experiencia fenomenal con nuestra familia . Felices de seguir apoyando a empresas mexicanas que se han visto tan afectadas en su economu00eda con esta pandemia . Les cuento que en este parque de conservaciu00f3n de especies , idearon un sistema con citas y a puerta cerrada , donde solo vas con un guu00eda y tu familia . Nunca te cruzas con otras personas y tienes la posibilidad de estar en contacto con animales fenomenales , y conocer el trabajo tan espectacular para conservar especies que estu00e1n en peligro de extinciu00f3n . Salimos enamorados ud83dude0d