Exatlón México: Tras la salida de Patrick Lolliger, este ATLETA reforzaría a Titanes; FOTO

View this post on Instagram

Que recuerdos! ud83dudc4cud83cudffc Iniciou0301 la nueva temporada de @exatlonmx ! Queu0301 te pareciou0301? Aunque le voy al equipo rojo, les deseo mucho eu0301xito a los atletas de ambos equipos, mi admiraciou0301n y respeto, ya que el simple hecho de estar ahiu0301 los hace triunfadores! ud83dude4cud83cudffc Recuerda siempre luchar por tus suenu0303os! ud83dudc4aud83cudffc . #exatlon #exatlonmexico #azteca #aztecauno #famosos #titanesvsheu0301roes #parkour #contendientes #skydiver #realityshow #tv #tvshow #fitness #fit #lifestyle