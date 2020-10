¡El amor no se acaba! Belinda y Christian Nodal, celebran un mes más de novios y así lo festejaron: VIDEO

View this post on Instagram

BELINDA Y NODAL CELEBRAN UN MES MAu0301S DE NOVIOS!! #Belinda y #ChristianNodal dieron senu0303ales de vida nuevamente en las redes sociales para celebrar un mes mu00e1s de novios. A traveu0301s de su cuenta de #Instagram Belinda compartiou0301 un hermoso arreglo floral con forma de corazou0301n y compuesto por varias docenas de rosas rojas. Acompanu0303ou0301 el obsequio del nuu0301mero 4 y un corazou0301n, por lo que se presume que estau0301n cumpliendo cuatro meses de relaciou0301n. QUE LES PARECE? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1