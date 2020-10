¡A mí no me comparen con nadie! Mane de Acapulco Shore explota contra sus “amigas” que ya llegaron al altar

A pesar de que Manelyk de Acapulco Shore “prohibió” a sus compañeras casarse antes que ella, una de ellas no cumplió su palabra y tal parece que la otra también le ganará en dar el “sí acepto” frente al altar.

Y es que la polémica Elettra Lamborghini se casó el pasado fin de semana con el DJ Afrojack, con una ceremonia pequeña y discreta pero en la que no dejaron de derrochar amor, y como era de esperarse ni Mane ni nadie de los integrantes de Acapulco Shore fue invitado a la boda de esta multimillonaria influencer.

A tan solo unos días de esta boda, otra de las compañeras de Mane a quien por cierto no le tiene gran aprecio pues incluso la llama “La planta”, compartió en sus historias de Instagram que está a nada de llegar al altar, sí, se trata de Rocío quien ya recibió anillo de compromiso.

Debido a estos dos sucesos, mucho ha sido criticada la novia de Jawy pero fiel a su estilo la polémica estrella de Acapulco Shore envió un mensaje a todos aquellos que según ella quieren colgarse de su nombre.

Y es que Mane, harta de las críticas sobre la boda de Elettra pide que no la comparen con nadie y asegura que ella se casara en el momento que ella quiera.

“Ahí les va, a mi no me comparen con nadie, osea si se casa, que bueno , muy bien que sea feliz, me da muchísimo gusto, no por que se case una shore o por que un shore tenga un hijo, significa que yo lo tengo que hacer, no yo soy Manelyk, no soy Elettra ni soy nadie más”, dijo enojada la novia de Jawy.