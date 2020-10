Pedro Capó, sin aferrarse a la “calma”

Tras el éxito de su sencillo “Calma”, Pedro Capó no se obsesiona con repetir el logro, ya que considera que no hay fórmulas para que garanticen el boom de un tema, por eso sólo se concentra en componer honestamente y disfrutar el proceso.

“El reto es no querer escribir éxitos mundiales cada que me siento con un instrumento. ‘Calma’ no se hizo con la intención de que fuera un éxito mundial, era solo un sencillo, por eso lo único que queda es seguir creyendo en mis canciones con la misma ilusión de siempre”, dijo el boricua en entrevista exclusiva.