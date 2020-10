Andrea Legarreta, de COVID-19 a vivir una experiencia muy ESPECIAL: FOTO

View this post on Instagram

Viernes de apapacharnos hermosuras!! Hagan algo que les apapache el alma... Pongan la mu00fasica que los haga sentir felices, vean algo que los haga seguir bien y que entre por sus ojos directo a su alma, lean un libro que les guste, vean fotos de momentos que les traigan recuerdos hermosos, hablen con algu00fan ser amado y recuu00e9rdenle lo importante que es para ustedes... No dejen que el u201cruidou201d los distraiga!! Hay tanto para apapachar al alma, su00f3lo que a veces nos olvidamos de ser nuestra prioridad y ponemos atenciu00f3n a cosas que no la merecen... Les mando mucho amor y que Dios me los bendiga!! ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb Hablando de apapachar, les cuento que mi short y saco con elefantes estampados son de @elepantamx que ayudan a proteger a elefantes por todo el mundo! ud83dudc18 ud83dudc18 ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dudc18ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f