Las "Kardashians mexicanas": La suegra y las cuñadas de Vicente Fernández Jr vuelven locas las redes

View this post on Instagram

u1515Ou144eu0303u15e9u1587 u1455Ou144e u14aaOu1515 Ou148dOu1515 u15e9u15f7Iu15f4u1587TOu1515 u15f4u1515 u142fIu142fIu1587 ud83dudc9cud83cudf08ud83dudc20