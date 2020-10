MasterChef México 2020: Chef Betty y Herrera sorprenden con mejorada apariencia: FOTOS

View this post on Instagram

Gracias a todos los que me.hacen lucir asu00ed en u0040masterchefmx Styling . Sussan Jimu00e9nez u0040sussanjimz u0040glamirovera u2022Vestido y Cinturilla Cecilio Moda u0040ceciliomodaoficial u2022Assis Styling . Claudio Lopez u0040soy_clautiny u2022Lentes u0040micromegamexico u2022FOTOGRAFO. Jau00edr Ramirez u0040jairramirez24 #cortesiaprensatvazteca u2022Makeup. Nahomi Meju00eda u0040nahomimejiaoficial u2022Hair. Nicole reyes u0040iamnikkirey Paulina Aranda u0040gigi__pau