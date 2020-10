Los Derbez no llevan ese apellido, nos han mentido a todos; aquí la historia

View this post on Instagram

u2764"Hermanos Derbez"u2764 u2764u0040jose_eduardo92 u2764 u2764u0040aislinnderbez u2764 u2764u0040aitana_derbez u2764 u2764u0040vadhird u2764 u2764#derbez #aitanaderbez #aislinnderbez #vadhirderbez #deviajeconlosderbez #losderbez #familiaderbez #vadirderbez #joseeduardoderbez #aislinderbez #aislinn #ais #likeforlikes #likesback #likesreturned