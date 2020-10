Muere exintegrante de MDO, Anthony Galindo; familia lo DESCONECTA tras intento de suicidio

View this post on Instagram

ud83dude4fud83cudffd A pesar de que en varios medios estu00e9n especulando sobre el estado de Anthony sin importarles el dolor de la familia; seguimos en esta batalla. Con mu00ednimas esperanzas pero au00fan con Fe en Dios... gracias a todos por seguir en Oraciu00f3n ud83dude4fud83cudffd Link del GoFoundMe en la Bio ud83dude4fud83cudffd gracias a todos por compartir...