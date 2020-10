Erika Zaba REVELA detalles sobre ROMANCE con famoso conductor de televisión

La cantante Erika Zaba, quien actualmente es integrante de la agrupación OV7, reveló detalles inéditos sobre su vida privada, para una entrevista que tuvo con su amiga y cantante Karla Díaz integrantes de JNS, en su cuenta oficial de YouTube.

La guapa cantante fue cuestionada en una sección que consiste en una serie de varias preguntas, y una de esas fue sobre si alguna vez tuvo algún romance con alguno de los integrantes de OV7, cabe destacar que Erika está casada actualmente con Francisco Oliveros, y que son padres de un bebé de casi un año.

A post shared by Erika Zaba (@erikazaba) on Sep 3, 2020 at 1:18pm PDT

View this post on Instagram

Erika Zaba respondió que sólo fue con uno de ellos y el joven se llamaba Rodrigo pero él formó parte de la agrupación cuando todavía eran muy niños.

La cantante reveló en la misma línea de preguntas que también estuvo comprometida con el conductor de televisión Juan José Ulloa, y que con él sí tuvo un romance bastante largo, ya que fueron 8 años de duración.

A post shared by Artistas en Meu0301xico (@famososmexico) on Jul 17, 2016 at 2:45pm PDT

View this post on Instagram

Erika afirmó que nunca mantuvo relación amorosa con ninguno de los otros integrantes de la banda sin ahondar en más detalles. Por otro lado habló sobre el proceso de haber encontrado al verdadero amor de su vida con quien está casada desde hace tres años.

“Te voy a decir una cosa: todo mundo juraba que yo era la primera que me iba a casar, porque siempre tenía relaciones súper largas de novios. Yo decía: Algún día me va a llegar el bueno, y entonces no. Pues pasaron y pasaron los años y no… Dije, me voy a esperar no me importa casarme grande”.