Danna Paola presume espectacular OUTFIT deportivo por estreno de "Friends de Semana": FOTO

La cantante Danna Paola está de estreno, ya que en unas horas va a dar a conocer su nuevo sencillo "Friends de Semana", en donde colaboró junto a la española Aitana y la brasileña Luisa Sonza.

El estreno será en poco más de un par de horas, pero la mexicana ya hizo una publicación espectacular en sus redes sociales para promocionar este que promete ser un nuevo éxito.

"Friends de semana" es un proyecto que será dado a conocer y por ello Danna Paola apareció con un outfit muy deportivo que también destila una enorme sensualidad.

Vestida como basquetbolista

"I just wanna see you, pa matar las ganas", fue el mensaje con el que la cantante mexicana acompañó su publicación en las redes sociales de este jueves.

La cantante aparece vestida como basquetbolista, con un outfit que la hace ver espectacular y que remite de inmediato ese ámbito deportivo que recién culminó hace unas semanas.

El estreno de su canción "Friends de Semana" está pactado para las 18 horas de este jueves 29 de octubre, tiempo del centro de México.