León Leiden: “Los músicos son más autodidactas”

Tras usar TikTok y los algoritmos de las redes sociales para componer, León Leiden considera que estas herramientas permiten a los cantantes y músicos a ser más autodidactas, lo que los ayuda a crear temas que realmente a ellos les interese y no lo que dicte la industria.

“Como músicos nos volvemos más autodidácticos, realmente no sólo aprendemos de internet, sino a usar todo lo que tenemos. En mi caso, gracias a esta nueva situación, descubrí que puedo hacer una canción de principio a fin, ahora el siguiente paso es llevar este proceso que sé hacer bien a las colaboraciones, para que otros artistas se involucren a la nueva forma de hacer música”, señaló el intérprete.

Su más reciente sencillo

Leiden ha logrado cobrar fama en redes sociales por invitar a sus seguidores a participar en algunos temas y hacer música a través de diferentes objetos, como su más reciente sencillo “Manzana”, el cual nació después de sacar sonidos de este fruto y a sólo una semana de su lanzamiento ya tiene más de dos millones de reproducciones.

Para no desgastar la fórmula, Leiden no sólo hará música con objetos, también buscará colaboraciones con artistas de países pocos conocidos en la industria y todo a distancia, aprovechando los beneficios de la tecnología. Con este mismo concepto, trabaja en su próxima presentación, en la que no sólo quiere estar cantando, sino crear temas en vivo.

Por Patricia Villanueva