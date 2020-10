¡Los enanitos están de luto! Fallece Marge Champions; la modelo que inspiró Blancanieves

La actriz Marge Champion falleció a los 101 años de edad. Realizó una brillante carrera artística en innumerables musicales de teatro, cine. Además, de que en 1957 tuvo su propio programa de televisión. La también bailarina fue la inspiración para que Disney creara a Blancanieves en 1937.

Champion nació el 2 de septiembre de 1919, su nombre real era Marjorie Celeste Belcher. La actriz ya contaba con cierta reputación cuando fue elegida para ser el modelo de movimientos de Blancanieves. Fue Gregg Champion, su hijo, quien informó del deceso.

Marge contrajo matrimonio con Art Babbit, una de las personas más importantes de la primera etapa de Disney. Sin embargo, la pareja se divorció en 1940. Además, la actriz también sirvió de modelo para el Hada Azul de Pinocho así como las bailarina de ballet en Fantasía.

Tiempo después, se casó con Gower Champion. Ambos se convirtieron en una pareja de baile reconocida debido a sus apariciones en "Admiral Broadway Revue" en 1949. Su popularidad se extendió cuando fueron invitados al "The Ed Sullivan Show". En 1957, llegaron a tener su propio programa llamado "The Marge and Gower Champion Show".

Una carrera llena de éxitos

La pareja también incursionó en el cine apareciendo en los filmes "Mr. Music", "Magnolia" y "Everything I Have Yours". La pareja se disolvió en 1973; sin embargo, la actriz conservó el apellido de casada.

En 1975, se hizo acreedora de un premio Emmy a la mejor coreografía debido a su trabajo en la cinta "La Reina del Baile". Volvió a casarse, esta vez con el director Boris Sagal, quien acompañó hasta sus últimos días.

A inicios de los años 80 realizó una aparición en "Fama", posteriormente se retiró de la actividad profesional en 1982.