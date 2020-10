Benjamin Appl lleva el tango a otro nivel

Para el barítono alemán Benjamin Appl la música une, no importa qué idioma se hable o el país de origen, cuando el sonido es bueno y de calidad, cualquiera conecta con las emociones que transmite. Al menos, a esta conclusión llega después de pasar 11 días en Buenos Aires, Argentina, donde conoció el tango y narra su experiencia en el documental “Breaking Music”.

“No importa si no saben de música o no conocen el tango, este documental es para cualquier persona. Tampoco conocía el género, nunca había pasado tanto tiempo relacionado con éste, pero la música habla. Así que yo espero que de una manera u otra encuentren una conexión con el sonido y los tonos”, comentó Benjamin Appl, quien en el documental mezcla el tango con el lied, su especialidad.

Appl lamentó que actualmente los jóvenes ya no se identifican tanto con esta música, lo cual notó en su traductor Isidro, quien desconocía sobre el tema y prestaba poco interés en lo que hacía. En el material, se aprecia a Benjamin recibir una propuesta para visitar un país donde no conoce a nadie ni habla su lengua, pero debe investigar sobre la música tradicional. Él acepta el reto, pero al llegar a su destino, las cosas no son como las esperaba.

Sin embargo, con los días descubre que la música es el mismo lenguaje para todos. “Se trata de, simplemente, confiar en el otro, en los sonidos y la experiencia de entender a otros colegas que hacen algo distinto. Me parece que ese es el mensaje más grande de este documental”, explicó el barítono.

El documental se transmitirá el domingo 25 de octubre en el canal Film&Arts a las 22:00 horas, es el primero de una serie de materiales que el canal hará con distintos tipos de música, entre ellos la mexicana y en la cual, Appl está interesado en trabajar.

“Desde hace tiempo, estoy en conversaciones con un pianista mexicano que se llama Jorge Viladoms para hacer una fusión de canciones alemanas con canciones clásicas mexicanas, pero sabemos que es algo raro, es más fácil hacer un crossover… Pero bueno, ya revisamos el repertorio y la idea es hacer un álbum de música alemana y mexicana. Espero poder tener la oportunidad de ir a México y mostrar mi música, y también apreciar la comida”, comentó.