Tania Ruiz cumple 33 años, la edad de Cristo y lo celebra presumiendo minicintura: FOTO

Hoy cumplo 33 anu0303os!! La edad de Cristoud83cudf1f!! Solo puedo dar las gracias a Dios por ser un iman de bendiciones en mi vidaud83dude4cud83cudffb . Tambieu0301n gracias a todas las personas que han tocado mi vidaud83eudd17. De igual Manera a las personas que sin conocerlas, mau0301s que por este medio...me han compartido , confiado y trasmitido tanto de sus vidas. Graciasud83dude4cud83cudffb!!! Para mi siempre serau0301 gratificante saber que aporto algo en sus vidasud83eudd70. Gracias de corazou0301n !!! No cabe duda que la voluntad de Dios es bendecirteu2728 . Hoy y siempre Gracias Dios por siempre intervenir en mi vidaud83cudf08. Gracias por estos 33 anu0303os!! Empezando mi cumpleanu0303os de la mejor manera... Contigo! No tengo que pedirte nada mas que agradecerte. Tu amor siempre ha sido y es suficiente. Gracias por Bendecirme, darme vida, por mi relaciou0301n tan estrecha contigo y porque todo lo que ore, creiu0301, confieu0301.. .llegou0301 a ti en agradecimiento y llegou0301 a mi en bendicionu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f.