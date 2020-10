José Luis Rodríguez “El Puma” se adapta sin temor

Con 60 años de carrera, José Luis Rodríguez “El Puma” considera que ha pasado por todo en la vida y en su profesión, ya que además de cantante, ha participado en otras disciplinas, por lo que no le tiene miedo a nada, al contrario, se adapta y sigue en contacto con su público.

“Soy como el agua que me adapto a cualquier recipiente… Me adapto a la vida, a todo lo que viene, hago las cosas que salen, he sido animador, locutor, actor y cantante, no le tengo miedo a nada”, señaló el intérprete, quien también aseguró que este confinamiento no lo asusta, porque por sus problemas de salud en los pulmones pasó dos años sin salir de casa.

Sin embargo, considera que esta pandemia tiene que servir de lección para la humanidad, porque ya vieron que no hace falta comprar más zapatos, ropa, carteras o cosas sin utilidad, que la gente debe concentrarse en su salud y cuidarse.

HARÁ CONCIERTO VÍA STREAMING

Adaptándose a los nuevos formatos, dará un concierto vía streaming el próximo 21 de noviembre en el que contará con invitados especiales como Carlos Rivera, Cristian Castro y Pedro Fernández, por parte de México.

“Si no podemos estar reunidos en un teatro o auditorio, esta forma (streaming) de hacerlo me parece sensacional para no perder el contacto con la gente, porque en esta profesión si dejas de aparecer, desapareces de la mente de la gente, y cuando eso pasa, es difícil, volver a tomar las riendas de tu carrera”, señaló el intérprete.

En ese sentido, comentó que todos los miércoles realiza Instagram lives donde conversa con personas importantes que se han cruzado en su camino, ya que ante la distancia por la pandemia, la tecnología es lo que le ayuda a mantenerse presente.

Por Patricia Villanueva