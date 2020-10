¿Te acuerdas del "Aserejé"? Éste es el significado oculto en la letra: VIDEO

Millones de personas bailaron al ritmo de la canción Aserejé en la década pasada, cuando en 2002 se convirtió en un fenómeno musical por su pegajoso y animado ritmo; la canción se convirtió en número uno en ventas en más de 20 países y fue interpretado por el grupo español Las Ketchup, agrupación femenina de música pop, originarias de la ciudad de Córdoba, España.

La canción Aserejé era interpretada por cuatro hermanas de apellido Muñoz, de origen andaluz, y durante mucho tiempo el misterio la envolvió debido al desconocimiento acerca de su significado. Sin embargo, al parecer el misterio ha sido resuelto por un usuario de Twitter, quien habría descifrado el significado de tan extraña y exótica canción.

El estribillo de la canción original Aserejé dice lo siguiente: Aserejé, ja dejebe / tejebe tude jebere / Sebiunouba / majabi an de bugui / an de buididipí, y tras segundos de escuchar el ritmo en las consolas, las personas se paraban a bailar hace 18 años. Sin embargo en ese tiempo no entendían lo que decía la letra, ni su significado. Pero parece que el misterio fue resuelto 15 años después, en 2017.

Usuario de Twitter logra descifrar la letra

Se acuerdo con la teoría difundida por un usuario de b, la canción hace referencia aun personaje que seria el protagonista de la historia; un joven llamado Diego, personaje que llega a la discoteca pero va drogado. En el lugar pide su canción favorita y el DJ la pone: Rapper's Delight, de The Sugarhill Gang.

Es en el momento en que suena la canción cuando Diego "la baila y la goza y la canta". Pero dado su estado inconveniente la canta mal, ya que además la letra está en inglés: “Voy a tomarme el trabajo de explicar el Aserejé, porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido”, comentó el usuario que descifró la canción:



"Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando”.

(Hace referencia que el personaje Diego estaba muy drogado)

"Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada.”

(Al ser amigo del DJ, lo complacen con su canción favorita)

Es en este momento en que Diego la comienza a cantar, pero lo hace mal ya que está muy drogado. Pero ¿Cuál es la canción favorita de Diego? Se llama Rapper's Delight, de The Sugarhill Gang.

Y la letra que Diego intentaba cantar es la siguiente:

I said a hip hop

Hippie to the hippie

The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out

Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie

To the rhythm of the boogie the beat