Sergio Goyri, de luto por el fallecimiento de un familiar; ¿de quién se trata?

Nuestra conexiu00f3n, nuestra relaciu00f3n tan padre seru00e1 mi fortaleza , gracias por ser mi padre ,mi amigo , hombre gentil positivo amante de la vida u2764ufe0f, te amoooo siempre en mi mente y en mi corazu00f3n ud83dude4f... Gracias mi amado @sergio_goyri y todos los que estuvieron en oraciu00f3n por el mil gracias ud83cudf39...