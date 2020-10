No todo es drama en la comunidad gay: Cédric Le Gallo

Para el cineasta Cédric Le Gallo es importante resaltar que ser gay no tiene que ser un sufrimiento y con el fin de mostrar lo positiva y divertida que es la comunidad LGBTTI, realizó en colaboración con Maxime Govare, la película “Los camarones de diamantina” que se aleja de los dramas que comúnmente se muestran en el séptimo arte.

“Nos parecía importante resaltar, que no pasan por grandes dramas, también se enfrenta a situaciones complicadas, pero no por ser gay, sino porque tienen problemas como cualquier otra persona. Me hubiera encantado ver una historia así cuando era adolescente, para ver que puedes ser gay y tener una vida maravillosa, con amigos fantásticos”, señaló el cineasta.

La película francesa muestra a Matthias Le Goff, un subcampeón del mundo de waterpolo, que es condenado a entrenar a un equipo gay en dicha disciplina, luego de realizar unos comentarios homofóbicos. La idea de esta historia, nació luego de que Le Gallo se animó a hacer deporte y conoció a un grupo con el que congeniaba a la perfección.

“Antes no hacía mucho deporte, porque me daba miedo ser gay, hay mucha homofobia en general. Pero quería mostrar un mundo de amor, un lado positivo, que siendo gay también puedes tener una vida maravillosa”, detalló.

Le Gallo señaló que quiso abordar esta temática desde el género de la comedia, no para burlarse de la comunidad, sino para reírse con ella, mostrar ese humor gay con el que todos se van a identificar y a divertir, algo que cree necesario para sobrellevar la pandemia del coronavirus.

“Los camarones de diamantina” se estrena este jueves 22 de octubre en cartelera nacional.

Por: Patricia Villanueva