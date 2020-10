Magda Rodríguez habla sobre presunta RIVALIDAD con Andrea Legarreta ¿problemas en HOY?

View this post on Instagram

No hay mujer mau0301s hermosa y mau0301s valiosa que aquella que diu0301a a diu0301a lucha por su vida!! Hermosas, por favor hay que revisarnos cada mes!! Cuidarnos depende de nosotras! A tiempo, salvas tu vida... Por ti... Por quienes te aman... ud83cudf80ud83dudc95 Mis oraciones para quienes estau0301n en la lucha... Para las que ganaron la batalla y para las que siguieron luchando hasta el uu0301ltimo respiro... Todo mi amor y admiraciou0301n para ellas ud83dude4fud83cudffbud83dudc95ud83dude4fud83cudffb #diamundialcontraelcancerdemama