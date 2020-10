Daniel Urquiza, ¿cómo participó en la pelea entre Mane y Karime de Acapulco Shore? VIDEO

La noche de ayer 19 de octubre, trascendió la muerte del estilista y experto en extensiones de cabello Daniel Urquiza, de acuerdo con los primeros reportes, "El Rey de las extensiones" se habría quitado la vida en su departamento ubicado en La Torre Museo que se encuentra en el cruce de las calles Hegel y Tres Picos en la colonia Bosque de Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Daniel, además de crear hermosas cabelleras para sus clientas y amigas de la farándula mexicana e internacional, “El Rey de las extensiones” estuvo involucrado en varios escándalos, pues éste pudo haber sido el culpable de la pelea entre Mane y Karime “Las Comadres” de Acapulco Shore.

Recordemos que se dio a conocer que el distanciamiento se debía a que Karime le había hecho brujería a Mane para que le fuera mal en su vida, sin embargo también se dijo que había sido porque la rubia había tenido un encuentro íntimo con Jawy novio de “La Pajarita”.

Las dos integrantes de Acapulco Shore iniciaron una serie de presentaciones en la República Mexicana a la que titularon “Tour Comadres” la cual se desintegró por los problemas que ambas tenían.

Resulta que fue Daniel Urquiza quien dio a conocer que Karime quiso embrujar a Mane, pues “El Rey de las extensiones” platicó durante su reality show cómo es que Pindter le pidió a éste que le hiciera un “trabajo” en contra de quien fuera su comadre.

“Un día Karime me dice: ‘oye voy a entrar otra vez a Acapulco Shore y me dice necesito que me hagas un trabajo’ y le dije: ‘yo no soy la bruja Zulema...ella en un, dos por tres te hace un trabajo negro’”Contó Daniel