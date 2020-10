Carla Morrison, herida por las redes sociales

La cantante Carla Morrison abrió su corazón y afirmó que hubo comentarios que le hicieron en las redes sociales que la hirieron, fue por eso que decidió alejarse de ellas y de la industria musical por más de dos años. “Antes decía que no me afectaba, porque lo tenía que decir para aguantar, pero llegó un punto donde me lastimó. Tuve que tratarlo en terapia, pasar tiempo conmigo misma para definirme como artista, persona, mujer, hija, hermana, amiga y novia, ahora realmente sé quien soy y cuando pasa eso, ningún comentario te tumba”, afirmó la intérprete en entrevista vía zoom desde París, donde radica desde hace dos años.

Con esta nueva filosofía de vida regresa a la escena musical con su disco “El Renacer” en donde explora un sonido más pop y con el que se siente cómoda y feliz. Las críticas no se hicieron esperar, pero esta vez sólo se ríe.

“La gente me dice que la música suena diferente, no soy yo y me da risa, porque quién ching$%&/ va a saber quién soy yo”, dijo entre risas y agregó, “no pretendo ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y ahora sí te puedo decir que se me resbala... me da mucha flojera”, afirmó.

Morrison detalló que musicalmente le iba bien, se presentó en el Palacio de los Deportes con gran audiencia, pero se sentía sola, enojada y ansiosa, incluso llegó a llorar en el escenario, porque no le gustaba la Carla que habitaba en ella, por eso decidió irse a Francia y reencontrarse con la mujer alegre de Tecate. No fue una decisión fácil, pero era necesario para su supervivencia.

“De repente dije, esta no soy yo, y agarro la onda y me voy a otro lado para ver qué es lo que está pasando o me quedo aquí sin arriesgar nada e infeliz. Una parte de mí extrañaba sentirse plena, fue cortar de raíz con todo lo que no me gustaba”, dijo. De esta sensación, nació el tema “No me llames” y aunque habla de una relación de pareja, está inspirada en todas las relaciones que rompió cuando decidió irse.

También decidió irse para entrar a estudiar jazz en el conservatorio, quería una vida normal, alejada de las cámaras y la presión de dar una buena cara, necesitaba que sus amigos lo fueran por ser la nueva de la clase y no por ser la artista. Ahora se siente feliz y contenta con las decisiones que ha tomado.

Desde el anonimato de París, colaboró con Ricky Martin en el tema “Recuerdo”, un material que trabajaron a distancia durante la cuarentena y que llegó en el momento en el que comenzaba a desesperarse por el confinamiento. “Fue bonito trabajar con él, es súper comunicativo, amable y buena onda, todo esto me ayudó a que se me olvidara que era Ricky”, finalizó.

Carla también está contenta de que Billie Elish se declare fan de su trabajo, ya que admira su música.

Hoy se estrena el sencillo "No me llamas" , el cual es el Acto II de "Ansiedad".

Además de tener un sonido más global en este disco, también se animó a bailar y montar algunas coreografías .

. Está lista para regresar a México, cuando la pandemia se lo permita, por lo mientras sigue trabajando en nuevos temas.

Ha ganado 3 premios Grammy Latino.

En 2009 lanzó su primer EP, “Aprendiendo a aprender”

Tiene 34 años.

