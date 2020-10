Nicki Nicole concluye un año de trabajo con nominación a los Latin Grammy

Con un año en la escena musical, abriéndose camino en los géneros del rap, trap y el urbano en medio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, Nicki Nicole fue gratamente sorprendida por la nominación al Grammy Latino en la ceremonia número 21 como Mejor Nuevo Artista.

La joven de tan sólo 20 años estaba dormida cuando la despertaron para darle la noticia y no podía creerlo, seguía pensando que todo era parte de un sueño, pero estaba muy emocionada de que reconocieran su trabajo. “Es una locura, lo estoy asumiendo todavía, me parece increíble, sé que al final del día estaré saltando como loca por todos. Aprendí mucho este año, el broche de oro lo ponen los Grammy Latinos y hacen que valga la pena el esfuerzo”, comentó Nicki.

Para la joven argentina este año tuvo un crecimiento personal, más allá de lo musical, porque aprendió a valorar más a su familia, amigos y a mantener los pies en la Tierra, ya que convertirse en una artista no es algo fácil y este año el rival más fuerte fue su propia mente.

“Mi mente me juega en contra, me limita con lo que quiero hacer o me pone mucha presión, cuando no la hay, es lo más difícil que he vivido este año, estar bajo mucha presión y el tener que controlar los pensamientos es difícil”, explicó la intérprete de "Mala Vida".

Desde niña, Nicki Nicole soñó con ser cantante y jamás imaginó que lo lograría, por eso ahora todo lo ve como una locura y disfruta al máximo cada momento, componer temas, dar entrevistas y responder a sus fans por redes sociales, ya que hasta ahora es el único lugar donde puede estar en contacto con ellos por la pandemia.

“Ahora me levanto sabiendo que tengo un propósito y lo que más me gusta es el trabajo, pero es loco todo esto, porque hace un año no sabía que esto iba a pasar”, contó. Aunque ahora experimenta en el rap y el trap, no quiere encasillarse ni tiene miedo de probar cosas nuevas; quiere conocer los distintos géneros, ver su corriente cultural y con los que se identifique, los explorará más.

DEBUTA COMO DISEÑADORA

Su éxito en la industria musical es tal, que una marca de ropa la invitó a diseñar su propia línea, que consiste en prendas que se distinguen por tener estampadas las letras de sus canciones.

“Me esforcé mucho por esa ropa, la marca me dio una oportunidad y tranquilamente pude haber dicho que mi equipo lo viera, ellos saben que me gusta y que no, pero decidí involucrarme y me encantó jugar con los colores y parece que a la gente le agradó. Ahora espero lanzar toda mi mercancía oficial a través de esa tienda”, finalizó.

Por: Patricia Villanueva

dhfm