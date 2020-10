Consuelo Duval, entre LÁGRIMAS, revela que Covid-19 se aloja en su CEREBRO: VIDEO

Hace unas semanas te informamos que las grabaciones de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? fueron suspendidas debido a un brote de Covid-19 entre integrantes del reality show.

Una de las afectadas fue la comediante Consuelo Duval, quien por medio de sus redes sociales mantuvo a sus miles de fan al tanto de su estado de salud, pues sostuvo una intenta lucha contra el mortal virus.

Después de varios días, la protagonista de series como "La Familia P.Luche" y "La Hora Pico" escribió un mensaje en Instagram en la que informó que fue dada de alta tras vencer a la nueva cepa de coronavirus.

"He sido dada de alta y el covid ya NO está en mi cuerpo. GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano", escribió en su perfil.