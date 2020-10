Tras la crisis por la pandemia, la actriz Ana Martín ahora se dedica a esto: VIDEO

View this post on Instagram

Mis Gotitas de Miel, u00a1buenos du00edas! Pues aquu00ed estu00e1 la sorpresa de la que les habu00eda hablado. Mis amigos de @cautivo.mx han hecho estos maravillosos cubrebocas con mi imagen. u00bfNo estu00e1n hermosos? Si los quieren adquirir pueden hacerlo aquu00ed, en Instagram, en @cautivo.mx Y con el hashtag #missmartincautivo u00a1les hacen un descuento muy bueno! Tenemos que cuidarnos Gotitas, u00a1y quu00e9 mejor que hacerlo estando a la moda! Los quiero.