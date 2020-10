Latin Billboard 2020: ¿Dónde y a qué hora ver la celebración?

View this post on Instagram

ud83cudfb6ud83cudfa4ud83cudfb6 La noche de los #Billboards2020 estaru00e1 llena de emociones, y sin duda la presentaciu00f3n de @pabloalboran seru00e1 una de las mu00e1s especiales. u2060 u2060 u00a1Nos vemos el miu00e9rcoles 21 de octubre a las 7PM/6C por @telemundo!