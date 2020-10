Lorena Herrera revela que también pudo formar parte del clan Trevi-Andrade: VIDEO

View this post on Instagram

En un mundo de dualidades como el nuestro, ante las situaciones difu00edciles siempre habru00e1 dos caminos : 1) Busco cual es la enseu00f1anza para mi, Que debo aprender o cambiar ? 2) Me convierto en la vu00edctima, me quejo y sufro! La decisiu00f3n estu00e1 en mi! ud83dudc9c #felizmiercoles