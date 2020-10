Ángelo García revela que fue abusado en MENUDO; critica serie “Súbete a mi Moto”

Las serie Súbete a mi Moto, basada en la vida y trayectoria de los integrantes del grupo Menudo, ya fue estrenada en Amazon Prime y su recibimiento no ha sido como se esperaba; sobre todo entre los propios exintegrantes de la banda, quienes han alzado la voz para asegurar que la historia no es fiel a la realidad de como ocurrieron los sucesos.

Han sido uno a uno, y de manera individual, de los integrantes de la agrupación, quienes han salido a dar declaraciones para coincidir en que la historia contada por Edgardo Díaz no se apega con veracidad a los hechos que sucedieron al interior de la agrupación, que solo se enfoca en describir lo acontecido desde un ángulo.

El último de los exintegrantes de Menudo que ha salido a dar declaraciones acerca del estreno de la serie ha sido Angelo García, quien formó parte de la agrupación durante el periodo que va de 1988 a 1990, tiempo en el que vivió exitosos momentos pero también dirás situaciones, así lo aseguró durante una entrevista en la que además reveló que fue abusado sexualmente.

Una trayectoria marcada por el éxito y los abusos

Fue en el programa Ventaneando en el que Angelo García concedió una entrevista para hablar de la serie Súbete a mi Moto, así como de los años en que formó parte de Menudo; en ella aseguró que pese a vivir grandes experiencias durante su trayectoria también debió afrontar las consecuencias de haber sido abusado sexualmente.

Incluso Angelo García declaró quién fue el responsable del abuso; un amigo del creador de la banda: "Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: '¿Qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso?"", declaró durante la entrevista.

Las fuertes declaraciones dejaron sorprendidos a los conductores y al auditorio de Ventaneando; “Yo sufrí abuso sexual, yo creo que durante casi mi niñez entera, porque empezó a los seis y el último abuso pasó como a los 14, casi 15, fue una etapa bien grande dentro de mi vida en que aprendí del sexo en una manera incorrecta", reveló Angelo García.

El exintegrante de Menudo aseguró ademas que no cree haber sido el único que sufrió abusos durante los años de trayectoria en Menudo, época en que además sufrió de explotación laboral: “Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre,” concluyó.