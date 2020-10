¡QUEMÓN! Conductor de Venga la Alegría EXHIBE a ROGER GONZÁLEZ; revela quién es la mujer de su vida

El conductor de Tv Azteca "El Capi" Pérez hizo una polémica declaración al aire durante el programa "Venga la Alegría". El afamado conductor habría 'traicionado' a Roger González al revelar la verdadera mujer de su vida.

Pérez se encontraba caracterizado de su personaje 'Margarita McKenzie', cuando bromeó sobre la edad de González. El también conductor luce una figura como si estuviera en los 20 pero en verdad cuenta con casi 40 años de edad.

El tiktoker Paco de Miguel, en su personaje de 'Leticia Mondragón', también habló al respecto. Ambos afirmaron que Roger les chupó la juventud, ya que recordaron sus inicios en la televisión y a la actualidad no ha cambiado nada. El comentario causó risa debido al doble sentido con el que se emitió.

"Nos pones nerviosas, es que éramos fans de Zapping Dime", dijo 'Margarita'. "Y luego ver qué no ha cambiado nada, me chupo, me chupo juventud".