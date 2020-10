Danna Paola ya no le tiene miedo al ciclo de la vida

Tras la pérdida de su abuelito hace tres años, Danna Paola aprendió a no tenerle miedo al ciclo de la vida, y aunque sabe que difícilmente las personas están preparadas para una pérdida como esa, prefiere enfrentarla con temas como “Viaje a la luz”.

“Nadie nos prepara para estas cosas en la vida, no le tengo miedo a esos finales, trato de darle la vuelta, me quedo con la ilusión de que hay alguien allá arriba que me cuida. Claro que siempre será difícil enfrentar los duelos, porque dependen de un nivel de madurez, que quizá pocos alcanzan, pero hay canciones con historias que reconfortan”, contó la actriz de 25 años.

“Viaje a la luz” es el tema principal de “Más allá de la Luna”, la nueva cinta animada de Netflix, que cuenta la vida de una pequeña niña de 12 años que pierde a su mamá y no está lista para enfrentar los cambios en su familia, por lo que aferrada a la idea del amor eterno, viaja a la Luna.

“La película los va hacer llorar, preparen los pañuelos. Como cantante, el tema me hace sentir feliz, estoy emocionada de poder transmitir todos los mensajes que tiene la cinta a través de la música, en un momento en donde la situación de la pandemia nos tiene sensibles”, señaló.

Con esta canción, la cantante también retoma su faceta como actriz, la cual puso en pausa para dedicarse a su carrera musical, porque para interpretarla necesita sentir todas las emociones de las que se hablan. Además, está feliz, porque llega a un rango de voz diferente al que suele usar en el pop latino y pop urbano que canta actualmente y que sólo usa en teatro.

Quiere dejar huella

Danna Paola tampoco quiere encasillarse en un solo género, está por terminar su más reciente álbum, donde además de incluir dichos géneros, quiere interpretar temas más románticos o incluso hacer un disco completo de este estilo. En donde que sí quiere profundizar es en las letras.

“Quiero dar un buen mensaje con mi música, hablar de sinceridad, diversidad, amor universal, realidad y no dar algo vacío, es algo que cuido, porque por más sencilla que sea una letra, tenga un trasfondo. A cada una le pongo una experiencia personal, trato de no llevarlas a lo convencional, a lo predecible”, afirmó.

En sus más recientes temas hay uno sobre el empoderamiento femenino y la violencia de género, porque quiere que en un futuro, sus hijas, sobrinas y primas, conozcan ese mensaje y sigan por ese camino de lucha: “Quiero ser parte de esa generación que cambie las letras, que cuente historias y tanto las generaciones que me acompañan como las nuevas, tengan contenido de calidad”, finalizó.

La cinta

La película “Más allá de la Luna” fue escrita por Audrey Wells, quien falleció en 2018 y le dejó el guion a su hija como un regalo., los productores decidieron contar la historia, para que la hija de la guionista viera materializado el obsequio de su madre. La historia la dirigió el cineasta Glen Keane.

La película se estrena el 23 de octubre en distintas plataformas. con una duración de 95 minutos.

“El tono de voz es un poco mi sello, siempre trato de defenderlo, porque es justo lo que me define, me encanta y quiero perfeccionar mis cuerdas”, detalló.

Danna Paola en la actuación

El 18 de octubre de 2013 estrenó la obra “Wicked”, donde hacía gala de los tonos de su voz, mientras que su primer proyecto con Netflix fue en la serie “Élite”, donde estuvo tres temporadas. y cuenta con 27.8 millones de seguidores tiene en Instagram.

Por PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ