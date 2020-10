Filtran FOTOS que confirmarían que Juan Gabriel sigue VIVO ¿por qué fingió su muerte?

View this post on Instagram

Cantar.. su mas grande amor. ud83cudfa4ud83cudfb6 u00bfAdivina cual fue su ru00e9cord de horas seguidas que cantu00f3 nuestro Divo en un concierto? . . #JuanGabriel #ElDivoDeJuarez #Cantar #Bailar #Musica #MusicaMexicana #AmorEterno #EternamenteJuanGabriel ud83dudcf8 @roberthacmanphotography